Россияне обстреляли Донецкую область "Ураганом": три человека погибли, есть раненые

Курахово

В результате удара погибли два человека. В частности, ранения получила 33-летняя женщина и 48-летний мужчина. Как рассказывает Донецкая областная прокуратура, враг обстрелял город, вероятно, из РСЗО "Ураган".

Времен Яр

Из-за атаки FPV-дрона погиб 55-летний гражданский. Еще двое граждан в возрасте 46 и 53 лет получили ранения.

Нетайлово

Во время артиллерийских обстрелов ранения получил 71-летний пенсионер. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Ситуация в Донецкой области

Населённые пункты Донецкой области регулярно находятся под обстрелами из-за своей близости к фронту. Как пример, только недавно враг обстрелял многоэтажку в Селидове, в результате чего по меньшей мере 5 человек получили ранения. В частности, из-за обстрела села Калиново, вчера, 2 мая, также погиб человек и еще двое были ранены.