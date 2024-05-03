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Россияне обстреляли Донецкую область "Ураганом": три человека погибли, есть раненые

Фото: россияне обстреляли Донецкую область дронами и артиллерией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы нанесли удары артиллерией и дроном по Покровскому и Бахмутскому районам Донецкой области. Известно о трех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офис генерального прокурора.

Курахово

В результате удара погибли два человека. В частности, ранения получила 33-летняя женщина и 48-летний мужчина. Как рассказывает Донецкая областная прокуратура, враг обстрелял город, вероятно, из РСЗО "Ураган".

Времен Яр

Из-за атаки FPV-дрона погиб 55-летний гражданский. Еще двое граждан в возрасте 46 и 53 лет получили ранения.

Нетайлово

Во время артиллерийских обстрелов ранения получил 71-летний пенсионер. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Ситуация в Донецкой области

Населённые пункты Донецкой области регулярно находятся под обстрелами из-за своей близости к фронту. Как пример, только недавно враг обстрелял многоэтажку в Селидове, в результате чего по меньшей мере 5 человек получили ранения. В частности, из-за обстрела села Калиново, вчера, 2 мая, также погиб человек и еще двое были ранены.

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