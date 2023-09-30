Росіяни обстріляли Донецьку область: постраждали дві жінки

За даними прокуратури, дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від, ймовірно, артилерійських атак РФ у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району.

"Обидві під час обстрілів перебували у своїх оселях, наразі їх ушпиталено", - повідомили правоохоронці.

До того ж під час російського обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів:

понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків,

господарські споруди,

приміщення підприємства,

автомобілі,

лінії електропередач.

Нагадаємо, що сьогодні військові РФ також обстріляли Костянтинівку Донецької області. Від ворожої атаки в місті постраждала дитина.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Донецька обласна прокуратура повідомляла, що днями росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку, внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років.

Раніше ми також писали, що росіяни з танків і за допомогою авіабомб атакували північ Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, були й поранені.

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