Россияне обстреляли Донецкую область: пострадали две женщины

По данным прокуратуры, две женщины в возрасте 43 и 54 года пострадали от, вероятно, артиллерийских атак РФ в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района.

"Обе во время обстрелов находились в своих домах, сейчас они госпитализированы", - сообщили правоохранители.

К тому же во время российского обстрела была повреждена гражданская инфраструктура.

Среди разрушенных и поврежденных объектов:

более двух десятков частных и многоквартирных жилых домов,

хозяйственные постройки,

помещение предприятия,

автомобили,

линии электропередач.

Напомним, сегодня военные РФ также обстреляли Константиновку Донецкой области. От вражеской атаки в городе пострадал ребенок.

Удары РФ по Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Донецкая областная прокуратура сообщала, что на днях россияне сбросили авиабомбы на Константиновку, в результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет.

Ранее мы также писали, что россияне из танков и с помощью авиабомб атаковали север Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, были раненые.

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