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Росіяни вчoра обстріляли Донецьку область: є загиблі

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область ( Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські війська обстріляли Донецьку область 4 квітня. Внаслідок чого чотири людини загинули, а 11 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Росія вбиває цивільних! За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкиному та 1 у Красногорівці. Ще 11 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.

Також голова Донецької ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше ми писали про те, що у понад 20 населених пунктах на Донбасі оголосили примусову евакуацію дітей.

Також нагадаємо, що РФ з "Ураганів" обстріляла Курахове на Донбасі та пошкодила лікарню.

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Донецька область