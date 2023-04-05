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Россияне вчера обстреляли Донецкую область: есть погибшие

Фото: россияне обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские войска обстреляли Донецкую область 4 апреля. В результате чего четыре человека погибли, а 11 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 4 апреля россияне убили 4 жителей Донбасса: 3 в Ласточкино и 1 в Красногоровке. Еще 11 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Также глава Донецкой ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее мы писали о том, что в более чем 20 населенных пунктах на Донбассе объявили принудительную эвакуацию детей.

Также напомним, что РФ из "Ураганов" обстреляла Курахово на Донбассе и повредила больницу.

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Донецкая область