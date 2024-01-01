Росіяни обстріляли Донецьку область з артилерії: є загиблі та поранений

Російські війська сьогодні, 1 січня, обстріляли населені пункти Донецької області з артилерії. Унаслідок ворожих атак загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна .

Удар по Очеретинській громаді

"Одразу після опівночі росіяни обстріляли Орлівку, а на ранок - Очеретине. Обидва рази застосували артилерію", - пише очільник області.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

За його словами, снарядами пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки. Унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і ще одна дістала поранення.

Обстріл Торецької громади

Також Філашкін повідомив, що росіяни з артилерії обстріляли Південне Торецької громади.

Через цей ворожий удар загинув 65-річний чоловік.

Удар по Селидовому в Донецькій області

Нещодавно повідомлялося, що росіяни завдали удару по місту Селидове. Рятувальники повідомляли про одного загиблого та чотирьох поранених.

Пізніше поліція Донецької області уточнила, що внаслідок ворожого удару загинуло двоє людей, ще 14 дістали поранення.