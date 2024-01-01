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Россияне обстреляли Донецкую область из артиллерии: есть погибшие и раненый

Донецкая область, Понедельник 01 января 2024 15:13
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Россияне обстреляли Донецкую область из артиллерии: есть погибшие и раненый Фото: Россияне обстреляли Донецкую область из артиллерии (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 1 января, обстреляли населенные пункты Донецкой области из артиллерии. В результате вражеских атак погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Удар по Очеретинской громаде

"Сразу после полуночи россияне обстреляли Орловку, а на утро - Очеретино. Оба раза применили артиллерию", - пишет глава области.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

По его словам, снарядами повреждены по меньшей мере 3 частных дома. В результате вражеского обстрела один человек погиб и еще один получил ранения.

Обстрел Торецкой общины

Также Филашкин сообщил, что россияне из артиллерии обстреляли Южное Торецкой громады.

Из-за этого вражеского удара погиб 65-летний мужчина.

Удар по Селидово в Донецкой области

Недавно сообщалось, что россияне нанесли удар по городу Селидово. Спасатели сообщали об одном погибшем и четырех раненых.

Позже полиция Донецкой области уточнила, что в результате вражеского удара погибли два человека, еще 14 получили ранения.

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