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Обстріл Донецької області: збільшилась кількість постраждалих (фото)

Донецька область, Неділя 31 грудня 2023 15:42
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Обстріл Донецької області: збільшилась кількість постраждалих (фото) Фото: росіяни обстрілли Донецьку область (t.me/don_gunp)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли Селидове та Курахове Донецької області. В результаті ворожої атаки постраждало майже 20 людей, також є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Донецької області.

"У Селидовому постраждали 14 людей, з них двоє загинули. Руйнувань зазнали 38 приватних і 5 багатоквартирних будинків, заклад освіти, гуртожиток, адмінбудівля", - повідомили правоохоронці.

За даними правоохоронців, у Кураховому окупанти поцілили у відділення центральної міської лікарні, де в момент удару перебували на стаціонарі 25 пацієнтів і персонал.

"Постраждали 5 осіб - їм екстрено надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Крім того, пошкоджено адмінбудівлі та критичну інфраструктуру", - пояснили в поліції.

На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки та всі профільні служби.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС показали фотографії порятунку людей після російських ударів по Селидове.

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