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Росіяни обстріляли Донецьку область артилерією й ракетою, чотири людини загинули

Четвер 25 квітня 2024 15:15
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Росіяни обстріляли Донецьку область артилерією й ракетою, чотири людини загинули Фото: росіяни обстріляли Донецьку область артилерією й ракетою (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація протягом доби, 25 квітня, завдає ударів по Донецькій області. Наразі відомо вже про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

Як розповів Філашкін, зранку ворог завдав ударів по центральній частині Донецькій області, внаслідок чого:

  • в Очеретному відомо про 1 загиблого;
  • у Красногорівці четверо людей отримали поранення. Усіх госпіталізували;
  • у Гірнику Курахівської громади поранення отримала ще одна людина.

Зокрема ворог обстрілював Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади.

Пізніше голова ОВА розповів, що терористи також відкрили вогонь по:

  • селищу Удачне. Ворог атакував ракетою внаслідок чого загинули 2 людини. Ще одна людина отримала поранення;
  • Курахівці. Відомо про загиблого внаслідок ударів артилерією. Два будинки були пошкоджені.

"Остаточні наслідки обстрілів ще належить встановити", - додав він.

Ситуація у Донецькій області

Через близькість до фронту населені пункти Донецької області регулярно перебувають під обстрілами. Як приклад, лише нещодавно ворог жорстоко обстріляв Сіверське внаслідок чого загинули 4 людини.

Також 9 квітня, російська армія вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Тоді ж жителів закликали найближчими днями залишатись вдома.

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