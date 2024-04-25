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Россияне обстреляли Донецкую область артиллерией и ракетой, четыре человека погибли

Четверг 25 апреля 2024 15:15
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Россияне обстреляли Донецкую область артиллерией и ракетой, четыре человека погибли Фото: россияне обстреляли Донецкую область артиллерией и ракетой (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация в течение суток, 25 апреля, наносит удары по Донецкой области. Пока известно уже о четырех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

Как рассказал Филашкин, утром враг нанес удары по центральной части Донецкой области, в результате чего:

  • в Очеретном известно об 1 погибшем;
  • в Красногоровке четыре человека получили ранения. Всех госпитализировали;
  • в Горняке Кураховской громады ранения получил еще один человек.

В частности враг обстреливал Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады.

Позже глава ОГА рассказал, что террористы также открыли огонь по:

  • поселку Удачное. Враг атаковал ракетой в результате чего погибли 2 человека. Еще один человек получил ранения;
  • Кураховке. Известно о погибшем в результате ударов артиллерией. Два дома были повреждены.

"Окончательные последствия обстрелов еще предстоит установить", - добавил он.

Ситуация в Донецкой области

Из-за близости к фронту населенные пункты Донецкой области регулярно находятся под обстрелами. В качестве примера лишь недавно враг жестоко обстрелял Северское в результате чего погибли 4 человека.

Также 9 апреля российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. Тогда же жителей призвали в ближайшие дни оставаться дома.

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