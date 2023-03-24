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Росіяни обстріляли Дніпропетровську й Донецьку області, є поранена жінка

Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську й Донецьку області, є поранена жінка (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській та Донецькій областях. На жаль, в Первомайському є поранена жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, окупанти обстріляли місто Марганець в Дніпропетровській області й Орлівку, а також Первомайський в Донецькій області.

"В селі Первомайський є поранена жінка", - додав голова Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вночі, 24 березня, завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули троє людей.

Також протягом минулої доби росіяни 74 рази обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніДніпропетровська областьДонецька областьРосійська Федерація