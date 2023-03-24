Окупанти за добу обстріляли Херсон 4 рази: є жертва

Російські окупанти протягом минулої доби 74 рази обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 4 рази. Прокудін розповів, що 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад "На жаль, є жертви. Одна людина загинула, - додав глава ОВА. Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 23 березня було евакуйовано 87 цивільних осіб.