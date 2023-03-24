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Окупанти за добу обстріляли Херсон 4 рази: є жертва

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П'ятниця 24 березня 2023 07:59
Окупанти за добу обстріляли Херсон 4 рази: є жертва Фото: Окупанти за добу обстріляли Херсон 4 рази (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом минулої доби 74 рази обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 4 рази.

Прокудін розповів, що 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад

"На жаль, є жертви. Одна людина загинула, - додав глава ОВА.

Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 23 березня було евакуйовано 87 цивільних осіб.

Нагадаємо, 23 березня росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні. В ОВА показали наслідки атаки ворога.

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