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Россияне обстреляли Днепропетровскую и Донецкую области, есть раненая женщина

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Пятница 24 марта 2023 15:12
Россияне обстреляли Днепропетровскую и Донецкую области, есть раненая женщина Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую и Донецкую области, есть раненая женщина (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Донецкой областях. К сожалению, в Первомайском есть раненая женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Ермака, оккупанты обстреляли город Марганец в Днепропетровской области и Орловку, а также Первомайский в Донецкой области.

"В селе Первомайский есть раненая женщина", - добавил глава Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты ночью, 24 марта, нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли три человека.

Также за прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".

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