Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є жертви

"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…", - повідомив Лисак.

За його даними, ще четверо людей постраждали. Серед них дитина.

"Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно", - сказав він.

В ОВА повідомили, що атака на район сталася пообіді.

"Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.", - пояснив Лисак.

Російські обстріли Дніпропетровської області

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.

Так, 11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка.

Крім того, 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.

Перед цим, 7 серпня, загарбники з артилерії обстріляли місто. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.