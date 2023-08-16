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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть жертвы

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты обстреляли территории Днепропетровской области. В результате сегодняшней атаки погиб юноша.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранения из-за вражеского удара по Межевской громаде, что на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли...", - сообщил Лысак.

По его данным, еще четыре человека пострадали. Среди них ребенок.

"Девочке всего 2 года! Сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно", - сказал он.

В ОВА сообщили, что атака на район произошла после обеда.

"Сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 м кв.", - пояснил Лысак.

Российские обстрелы Днепропетровской области

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому населенные пункты вблизи линии огня почти ежедневно обстреливаются врагом. В частности, страдает Никополь.

Так, 11 августа в результате вражеских обстрелов из артиллерии по этому городу пострадала женщина.

Кроме того, 9 августа в результате российской атаки на Никопольский район погиб парень и еще три человека пострадали.

Перед этим, 7 августа, захватчики по артиллерии обстреляли город. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один человек получил ранения.

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Днепропетровская областьВойна России против Украины