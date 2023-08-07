Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: є загиблий і поранений

Російські війська сьогодні, 7 серпня, з артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один дістав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка .

"Від самого ранку агресор тероризує Нікополь. Гатить по місту з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік.

Фото: Наслідки обстрілу (t.me/Yevtushenko_E)

"Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома", - додав Євтушенко.

Також внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто. Побиті газопровід і лінії електропередач.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Росіяни майже щодня атакують Дніпропетровську область з іншого берега Дніпра. Зазвичай вони використовують артилерію та керовані авіабомби, а б'ють в основному по Нікопольському району.

Так, 3 серпня росіяни атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії - пошкоджено дві школи, а 31 липня окупанти завдали сім ударів по регіону.

Також в ніч на 4 серпня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області - відомо про двох поранених.