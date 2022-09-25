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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: люди залишились без світла

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Дніпропетровська область, Неділя 25 вересня 2022 20:56
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: люди залишились без світла Фото: внаслідок обстрілу Дніпропетровської області люди залишилися без світла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворогів у деяких населених пунктів зникало електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Марганець у Нікопольському районі. Там частково пошкоджено дві будівлі. Також окупанти поцілили по Мирівській громаді. Пошкоджень зазнали два приватних житлових будинки, три господарчі споруди та три лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Загарбники також вдарили по двох селах у Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки в шести населених пунктах зникло електропостачання. Наразі ж аварійні бригади вже повернули світло в оселі громадян. Люди не постраждали.

Окрім того, Лукашук повідомив, що сьогодні у Покровській громаді зникло електропостачання. Три тисячі абонентів лишилися без світла. Проте це не пов'язано з ворожими - сталася аварійна ситуація. Наразі все відновлено.

Нагадаємо, вночі окупанти випустили 170 снарядів із "Градів" та артилерії по Нікопольському району.

Окрім того, внаслідок обстрілів Дніпропетровської області 24 вересня троє людей зазнали поранень.

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Дніпропетровська область
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