П’ять ударів за ніч: окупанти "Градами" та артилерією накрили Нікопольський район
Росіяни в чергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Вночі ворог випустив 170 снарядів із "Градів" та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
"П’ять ударів за ніч…Ворог випустив понад 170 снарядів з "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій", - написав Резніченко.
За його словами, попередньо, без загиблих та поранених. У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція, без світла понад 3 200 сімей, а в Марганці теж понівечені мережі, електрика зникла майже у 3 000 родин.
"У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін", - повідомив Резніченко.
Він також вказав, що відразу після обстрілів аварійні бригади енергетиків почали роботи. Планується полагодити все до середини дня.
Нагадаємо, що сьогодні росіяни атакували низку регіонів України.
Зокрема, ворог масовано обстріляв Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста, є постраждалі.
Додамо, також війська РФ вночі били по Миколаєву, пошкоджені будинки та водогін.
Також рано-вранці Одесу атакували дрони-камікадзе, вони завдали трьох ударів по центру міста.
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