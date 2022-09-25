Россияне обстреляли Днепропетровскую область: люди остались без света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

Россияне обстреляли из ствольной артиллерии Марганец в Никопольском районе. Там частично повреждены два здания. Также оккупанты попали по Мировской общине. Повреждения получили два частных жилых дома, три хозяйственных сооружения и три линии электропередач. Обошлось без пострадавших.

Захватчики также ударили по двум селам в Великомихайловской общине Синельниковского района. В результате атаки в шести населенных пунктах исчезло электроснабжение. Аварийные бригады уже вернули свет в дома граждан. Люди не пострадали.

Кроме того, Лукашук сообщил, что сегодня в Покровском обществе исчезло электроснабжение. Три тысячи абонентов остались без света. Однако это не связано с враждебными - произошла аварийная ситуация. Уже все восстановлено.