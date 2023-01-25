Росіяни обстріляли десятки населених пунктів, а ЗСУ "приземлили" ворожі літак і гелікоптер, - Генштаб

Російські військові протягом добу обстріляли десятки мирних населених пунктів в Україні. Тим часом наші захисники знищили російські літак та гелікоптер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Протягом 25 січня росіяни завдали 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також ворог здійснив 27 обстрілів з РСЗВ.
Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, при цьому зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вели безуспішні наступальні дії, усі ворожі атаки відбиті. На решті напрямків противник обороняється.
Тим часом у Горлівці Донецької області ворог примушує працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти РФ. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено.
Росіяни продовжують здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Так, у Джанкойському районі (Крим) загарбники провели обшуки в помешканнях понад 20 сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.
Українська авіація протягом 25 січня завдала 14 ударів по районах зосередження росіян та 2 удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.
Окрім того, Сили оборони знищили ворожий літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 безпілотники типу "Орлан-10". Тим часом наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника.
Як повідомлялося раніше, українські бійці покинули Соледар, аби зберегти життя особового складу та закріпилися на підготовлених позиціях.
При цьому наші захисники не будуть виходити з Бахмута, поки є можливість оборонятися.
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