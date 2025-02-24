Росіяни обстріляли Дергачі, пошкоджені будинки і є поранені

Сьогодні ввечері, 24 лютого, зазнало повітряного удару місто Дергачі (Харківського району Харківської області). Через ворожу атаку є поранені, та були пошкоджені будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Чиновник розповів, що російські загарбники атакували населений пункт близько 23:15.
"Близько 23:15 окупанти вдарили по Дергачах. За даними медиків, дві цивільні жінки отримали поранення, їм надали допомогу на місці", - розповів він.
Крім того, поінформував начальник адміністрації, у Дергачах були пошкоджені приватні будинки.
"Профільні служби працюють на місці влучання", - додав чиновник.
Довідково: місто Дергачі розташовано на північ від Харкова (відстань між ними складає всього 16 кілометрів. Населення Дергачів - приблизно 18 тисяч осіб. Площа міста складає близько 19 кілометрів квадратних.
Раніше сьогодні ввечері повідомлялося, що в районі міста Харків було чути кілька вибухів. Перед тим у Повітряних силах попереджали про загрозу ракетних та бомбових ударів з боку російських окупантів по Харківській області.
Нагадаємо також, вдень 24 лютого стало відомо, що росаміація завдала ударів по прифронтовому селу Цупівка, яке входить до складу Дергачівської громади Харківської області. Тоді через обстріл сталося значне руйнування житлового сектору, були пожежі. Повідомлялося про постраждалих, і тривали роботи з пошуку людей під завалами.
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