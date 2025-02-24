Россияне обстреляли Дергачи, повреждены дома и есть раненые

Чиновник рассказал, что российские захватчики атаковали населенный пункт около 23:15.

"Около 23:15 оккупанты ударили по Дергачам. По данным медиков, две гражданские женщины получили ранения, им оказали помощь на месте", - рассказал он.

Кроме того, проинформировал начальник администрации, в Дергачах были повреждены частные дома.

"Профильные службы работают на месте попадания", - добавил чиновник.

Справка: город Дергачи расположен к северу от Харькова (расстояние между ними составляет всего 16 километров. Население Дергачей - примерно 18 тысяч человек. Площадь города составляет около 19 километров квадратных.