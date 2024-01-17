Росіяни обстріляли Чугуїв під Харковом: є загибла

За його словами, російські військові двічі вдарили по місту.

Внаслідок атаки пошкоджено заклад освіти. Також загинула цивільна жінка, що працювала оператором котельні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування у Харківській області балістичного озброєння.

Обстріли Харківської області

У середу, 17 січня, загарбники вдарили по сільській раді у селі Малий Бурлук. Внаслідок атаки поранення отримали двоє дітей. А через удари по Куп'янську пошкоджено приватні домоволодіння.

В ніч на 16 січня росіяни обстріляли Харків ракетами С-300. Постраждали 17 людей, є загиблий.

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