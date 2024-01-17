Авіаудар по селу в Харківській області: загинула жінка, постраждала ще одна дитина

Унаслідок удару РФ по сільраді в Харківській області постраждало двоє дітей, поліція також виявила тіло жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Зазначається, що росіяни спрямували авіабомбу по сільській раді в Малому Бурлуку.

"Поранення отримали двоє дітей. 10-річному хлопчику ампутували ногу, 13-річна дівчинка перебуває в лікарні з осколковими пораненнями тулуба", - пише МВС.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/mvs.gov.ua)

Також під час огляду місця влучення поліція виявила тіло жінки. Її особу встановлюють.

Удар по Куп'янську

Правоохоронці повідомили, що в Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.

"На місці працюють профільні служби", - додали в МВС.

Що передувало

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російська армія обстріляла село Малий Бурлук у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала дитина.

Синєгубов додав, що окупанти вдарили по адміністративній будівлі.