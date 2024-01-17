Авіаудар по селу в Харківській області: загинула жінка, постраждала ще одна дитина
Унаслідок удару РФ по сільраді в Харківській області постраждало двоє дітей, поліція також виявила тіло жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Зазначається, що росіяни спрямували авіабомбу по сільській раді в Малому Бурлуку.
"Поранення отримали двоє дітей. 10-річному хлопчику ампутували ногу, 13-річна дівчинка перебуває в лікарні з осколковими пораненнями тулуба", - пише МВС.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/mvs.gov.ua)
Також під час огляду місця влучення поліція виявила тіло жінки. Її особу встановлюють.
Удар по Куп'янську
Правоохоронці повідомили, що в Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.
"На місці працюють профільні служби", - додали в МВС.
Що передувало
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російська армія обстріляла село Малий Бурлук у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала дитина.
Синєгубов додав, що окупанти вдарили по адміністративній будівлі.
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