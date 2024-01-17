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Россияне обстреляли Чугуев под Харьковом: есть погибшая

Фото: захватчики ударили по городу Чугуев в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики обстреляли город Чугуев в Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, российские военные дважды ударили по городу.

В результате атаки повреждено учебное заведение. Также погибла гражданская женщина, работавшая оператором котельной. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения в Харьковской области баллистического вооружения.

Обстрелы Харьковской области

В среду, 17 января, захватчики ударили по сельскому совету в селе Малый Бурлук. В результате атаки ранения получили двое детей. А вледствие ударов по Купянску повреждены частные домовладения.

В ночь на 16 января россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Пострадали 17 человек, есть погибший.

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