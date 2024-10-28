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Росіяни обстріляли Чугуїв та пошкодили приватну садибу

Автор: Валерій Савицький

В ніч на 28 жовтня російські терористи обстріляли місто Чугуїв у Харківській області. Зафіксоване влучання у господарчу споруду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

За його інформацією, ворог завдав удари по Чугуєву.

Одне зі влучань зафіксували на території приватного домоволодіння. Зруйновано господарчу споруду, без постраждалих.

Обстріли Харкова

Російські загарбники продовжують обстрілювати Харків і населені пункти Харківської області з території Бєлгородської області.

В ніч на понеділок, 28 жовтня, близько 2:13 у місті пролунали вибухи. В одному з районів зафіксовано приліт по житловому багатоквартирному будинку. На місці виникла пожежа і часткове руйнування. Є постраждалі.

Після 3:00 у місті знову було чутно вибух за межами обласного центру.

Крім того, ввечері 27 жовтня росіяни атакували Харків керованими авіабомбами (КАБами). У місті пошкоджено житловий будинок, постраждали цивільні люди.

Згодом стало відомо про шістьох постраждалих у різних районах міста.

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Харків