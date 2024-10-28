Росіяни обстріляли Чугуїв та пошкодили приватну садибу

Обстріли Харкова

Російські загарбники продовжують обстрілювати Харків і населені пункти Харківської області з території Бєлгородської області.

В ніч на понеділок, 28 жовтня, близько 2:13 у місті пролунали вибухи. В одному з районів зафіксовано приліт по житловому багатоквартирному будинку. На місці виникла пожежа і часткове руйнування. Є постраждалі.

Після 3:00 у місті знову було чутно вибух за межами обласного центру.

Крім того, ввечері 27 жовтня росіяни атакували Харків керованими авіабомбами (КАБами). У місті пошкоджено житловий будинок, постраждали цивільні люди.

Згодом стало відомо про шістьох постраждалих у різних районах міста.

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