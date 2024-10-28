Россияне обстреляли Чугуев и повредили частную усадьбу

Обстрелы Харькова

Российские захватчики продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области с территории Белгородской области.

В ночь на понедельник, 28 октября, около 2:13 в городе прогремели взрывы. В одном из районов зафиксирован прилет по жилому многоквартирному дому. На месте возник пожар и частичное разрушение. Есть пострадавшие.

После 3:00 в городе снова был слышен взрыв за пределами областного центра.

Кроме того, вечером 27 октября россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В городе поврежден жилой дом, пострадали гражданские люди.

Позже стало известно о шести пострадавших в разных районах города.

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