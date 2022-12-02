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Росіяни обстріляли чотири громади у Сумській області: є руйнування

Фото: Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 2 грудня, російські військові атакували Сумську область. Внаслідок обстрілів окупантів постраждало господарство в одній громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Протягом дня ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння.

Очільник області пояснив, які громади обстріляла російська армія:
  • По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномета (1 "приліт") та з САУ (22 "прильоти"). Без руйнувань;
  • Краснопільська громада: на одне з прикордонних сіл армійці РФ скинули з квадрокоптера вибухівку (ВОГ). Без наслідків;
  • По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на нашій території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства. Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 "прильотів") та САУ (4 "прильоти"). Без постраждалих;
  • Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 "прильот"). Без жертв.

Нагадаємо, що російські війська під час обстрілу прикордонних населених пунктів у Сумській області випустили протягом четверга, 1 грудня, по п'яти громадах 180 снарядів та мін.

У четвер, 1 грудня, російські військові обстріляли населені пункти Сумської області. Загарбники атакували регіон з артилерії та мінометів.

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