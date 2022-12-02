180 снарядів і мін: голова Сумської ОВА розповів про наслідки ворожих обстрілів

Російські війська під час обстрілу прикордонних населених пунктів на Сумщині випустили протягом четверга, 1 грудня, по п'яти громадах 180 снарядів та мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького .

Під ворожими обстрілами опинилися Шалигинська, Есманьська, Юнаківська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади області.

Чиновник розповів про наслідки атак російських окупантів.

По Шалигинській громаді загарбники одночасно били з гранатомета (50 "приходів"), міномета (5 "приходів") та стрілецької зброї. Також солдати РФ випустили ще 46 мін 120 мм калібру по прикордонню та здійснили обстріл зі ствольної артилерії (4 "приходи").

На щастя обійшлося без постраждалих.

По Есманьській громаді ворог під час обстрілу застосував стрілецьку зброю у напрямку прикордонного села. А потім обстріляв зі ствольної артилерії.

"Був 21 вибух. Без руйнувань", - повідомив Живицький.

По Юнаківській громаді російські військові при ударах застосували артилерію. Зафіксовано 17 вибухів снарядів із САУ 122 мм калібру.

"Виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Зноб-Новгородську громаду окупанти обстріляли із САУ, було 24 "прильоти".

Внаслідок обстрілу пошкоджено зерносховище, а також лінії електропередачі.

У Миропільській громаді внаслідок ворожих обстрілів на прикордонні розірвалися 13 російських мін.

"Люди не постраждали", - зазначив голова ОВА.