Россияне обстреляли четыре громады в Сумской области: есть разрушения

В пятницу, 2 декабря, российские военные атаковали Сумскую область. В результате обстрелов оккупантов пострадало хозяйство в одной общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В течение дня враг нанес 76 ударов по приграничью из разных видов вооружения.

Напомним, что российские войска при обстреле приграничных населенных пунктов в Сумской области выпустили в течение четверга, 1 декабря, по пяти общинам 180 снарядов и мин.

В четверг 1 декабря российские военные обстреляли населенные пункты Сумской области. Захватчики атаковали регион по артиллерии и минометам.

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