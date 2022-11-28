Росіяни обстріляли чотири громади у Сумській області: ОВА розповіла про наслідки

У понеділок, 28 листопада, російські військові обстріляли чотири громади у Сумській області. Окупанти гатили з гранатометів та ствольної артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Протягом дня росіяни випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Живицький розповів, які громади обстрілювали російські військові:
Нагадаємо, що сьогодні, 28 листопада, російські війська вчергове обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області з території РФ артилерією та мінометами.
Також окупанти 27 листопада обстріляли Есманьську громаду Сумської області. Противник завдав удару по одному із сіл.
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