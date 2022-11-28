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Россияне обстреляли четыре громады в Сумской области: ОВА рассказала о последствиях

Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 28 ноября, российские военные обстреляли четыре общины в Сумской области. Оккупанты били из гранатометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В течение дня россияне выпустили по приграничью 129 мин, снарядов и другой взрывчатки. Живицкий рассказал, какие общины обстреливали российские военные:

  • По Середино-Будской общине враг трижды совершил минометный обстрел. Было всего 30 "прилетов". И еще 2 снаряда из артиллерии разорвались на нашей территории. После 16:00 по приграничью со стороны России было 60 выстрелов из гранатомета, а также автоматные и пулеметные очереди. А потом еще 5 "прилетов" из ствольной артиллерии. К счастью, во всех случаях без разрушений;
  • Еще 10 вражеских мин разорвались между Середино-Будской и Дружбовской общинами. Тоже без последствий;
  • Шалыгинская община: было 2 "прилета" из ствольной артиллерии по приграничной. Без повреждений;
  • Глуховская община россияне обстреляли из ствольной артиллерии (20 "прилетов"). Без разрушений.

Напомним, что сегодня, 28 ноября, российские войска в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области с территории РФ артиллерией и минометами.

Также кафиры 27 ноября обстреляли Эсманьскую общину Сумской области. Противник нанес удар по одному из сел.

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