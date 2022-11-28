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Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та мінометів

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Сумська область, Понеділок 28 листопада 2022 19:43
Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та мінометів Фото: окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та мінометів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 28 листопада, російські війська вчергове обстріляи прикордонні населені пункти Сумської області з території РФ артилерією та мінометами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Північ".

"Ворожі війська вчергове обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини з території РФ", - йдеться в повідомленні.

  • З 13:45 до 14:00 повідомили про 13 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в район населеного пункту Нововолодимирівка.
  • З 15:55 до 16:10 повідомили про 10 приходів, імовірно з міномету 120 мм, та 2 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Рожковичі.
  • З 16:30 до 16:35 повідомили про 5 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Середина-Буда.

У всіх випадках втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 27 листопада, російські війська обстріляли зі своєї території прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Також раніше ми писали, що 26 листопада, російські окупанти вдарили по прикордонному селу в Сумській області з гранатомета.

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