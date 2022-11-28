Окупанти атакували прикордоння у Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки

Окупанти 27 листопада обстріляли Есманьську громаду Сумської області. Противник завдав удару по одному із сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Було 2 "прильоти". Без руйнувань", - вказав посадовець. Живицький зазнчив, що у решти прикордонних громад - спокійно. Ворожих обстрілів зафіксовано не було. Окрім цього, глава військової адміністрації висловив подяку захисникам і захисницям України.