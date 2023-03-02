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Росіяни обстріляли чотири громади у Дніпропетровській області: пошкоджено будинки

Фото: Росіяни обстріляли чотири громади у Дніпропетровській області (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 2 березня, російські окупанти обстріляли чотири громади у Дніпропетровській області та пошкодили приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Напружений день. Сьогодні окупанти атакували Нікопольський район п‘ять разів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під ворожим вогнем з важкої артилерії опинилися чотири тамтешні громади - Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська. Люди, на щастя, не постраждали

"В одному з сіл Марганецької громади внаслідок обстрілу понівечено два приватні будинки, дві автівки та гараж", - додав Лукашук.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 2 березня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши житлові будинки, ЛЕП та водопровід.

Раніше повідомлялось, що у вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з артилерії.

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