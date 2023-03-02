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Россияне обстреляли четыре громады в Днепропетровской области: повреждены дома

Фото: Россияне обстреляли четыре общины в Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 2 марта, российские оккупанты обстреляли четыре общины в Днепропетровской области и повредили частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Напряженный день. Сегодня оккупанты атаковали Никопольский район пять раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под вражеским огнем из тяжелой артиллерии оказались четыре местных общества - Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская. Люди, к счастью, не пострадали

"В одном из сел Марганецкой общины в результате обстрела пострадало два частных дома, два автомобиля и гараж", - добавил Лукашук.

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 2 марта, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив жилые дома, ЛЭП и водопровод.

Ранее сообщалось, что во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области из артиллерии.

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