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Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області: у Нікополі пошкоджено ЛЕП та водопровід

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Четвер 02 березня 2023 07:58
Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області: у Нікополі пошкоджено ЛЕП та водопровід Фото: російські війська вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 2 березня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши житлові будинки, ЛЕП та водопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Протягом ночі зафіксовано два обстріли Нікопольського району, ворог вдарив з важкої артилерії по двох громадах. У Нікополі обстрілом пошкоджено дитсадок, три магазини, аптека. У місті також постраждали вісім п'ятиповерхівок, гаражі та автомобілі в них, електромережі, водопровід", - йдеться у повідомленні керівника облради.

Також повідомляється, що під обстрілом уночі знаходилася і Червоногригорівська громада. Наслідки удару ще уточнюються. Відомо, що внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих.

Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області: у Нікополі пошкоджено ЛЕП та водопровід

Раніше повідомлялося, що у середу, 1 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та вбили поголів'я тварин.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з артилерії.

Крім того. окупанти в ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії Нікополем Дніпропетровської області.

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