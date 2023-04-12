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Росіяни обстріляли Чернігівську область з артилерії

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Чернігівська область, Середа 12 квітня 2023 12:53
Росіяни обстріляли Чернігівську область з артилерії Фото: росіяни обстріляли Чернігівську область з артилерії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Зранку в середу росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області. Цього разу вони застосували артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Північ".

"З 08:10 до 08:15 зафіксовано 5 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район між н.п. Галаганівка та н.п. Залізний Міст", - йдеться в повідомленні.

Також в командуванні зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Раніше ми писали про те, окупаційні війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Усього зафіксовано 91 "приліт".

Нагадаємо, що росіяни вчора обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого одна людина загинула, вісім постраждали.

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