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Росіяни обстріляли Чернігів ракетою "Іскандер", - ОВА

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Чернігів, Субота 19 серпня 2023 18:25
Росіяни обстріляли Чернігів ракетою "Іскандер", - ОВА Фото: росіяни обстріляли Чернігів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові для сьогоднішнього удару по Чернігову використали ракету типу "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Внаслідок ракетного удару ворогом ракетою "Іскандер" є 7 загиблих і 128 людей звернулось за отриманням медичної допомоги. В більшості це амбулаторна допомога, після якої люди пішли додому", - повідомив глава ОВА.

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти, швидше за все балістикою, вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Міністр внутрішніх справ України прибувши на місце події, повідомив, що правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова, де стався "приліт" російської ракети. Наразі в місті документують військовий злочин Російської Федерації

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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