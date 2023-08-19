Росіяни обстріляли Чернігів ракетою "Іскандер", - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса .

"Внаслідок ракетного удару ворогом ракетою "Іскандер" є 7 загиблих і 128 людей звернулось за отриманням медичної допомоги. В більшості це амбулаторна допомога, після якої люди пішли додому", - повідомив глава ОВА.

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти, швидше за все балістикою, вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Міністр внутрішніх справ України прибувши на місце події, повідомив, що правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова, де стався "приліт" російської ракети. Наразі в місті документують військовий злочин Російської Федерації

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