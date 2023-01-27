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Росіяни обстріляли Часів Яр: двоє людей загинуло, пів десятка поранених

Фото: росіяни обстріляли Часів Яр (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові сьогодні, 27 січня, обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, обстріл Часового Яру розпочався близько 9:00 та тривав понад півтори години. Внаслідок атаки пошкоджені десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автомобілі.

Окрім того, сьогодні були зафіксовані обстріли по Авдіївці, Торецьку, Олександрополю та Богоявленці.

В Авдіївці окупанти близько 9:00 обстріляли центр міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували "Гради" з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не було.

Росіяни також обстріляли Неліпівки Торецької тергромади, постраждали будинки та господарські споруди. Обійшлося без жертв.

До того ж, під обстріл з РСЗВ потрапили Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленка, що поблизу Вугледара.

Нагадаємо, 23 січня росіяни обстріляли житловий квартал Часового Яру, одна людина загинула.

Окрім того, вчора росіяни обстріляли Бахмут та Авдіївку, загинуло три людини.

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Донецька областьВійна Росії проти України