Росіяни обстріляли будинки цивільних в Харківській області, є загиблі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як пише Синєгубов, під вогонь потрапили будинки мирних жителів Харківської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 14 травня, ворог також вдарив по селу Подоли Харківської області. Внаслідок обстрілу артилерією були пошкоджені 2-х приватних домоволодінь.

Також ворог атакував село Республіканець Бериславського району. Під час обстрілу загинув літній цивільний.

Тим часом в Запорізькій області після обстрілу "Градами" повідомили про влучання в приватний будинок та школу. Поранення отримали троє цивільних та водій швидкої

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.