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Росіяни обстріляли будинки цивільних в Харківській області, є загиблі

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Неділя 14 травня 2023 16:38
Росіяни обстріляли будинки цивільних в Харківській області, є загиблі Фото: Росіяни обстріляли будинки цивільних в Харківській області, є загиблі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили по селу Стариця Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як пише Синєгубов, під вогонь потрапили будинки мирних жителів Харківської області.

Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 14 травня, ворог також вдарив по селу Подоли Харківської області. Внаслідок обстрілу артилерією були пошкоджені 2-х приватних домоволодінь.

Також ворог атакував село Республіканець Бериславського району. Під час обстрілу загинув літній цивільний.

Тим часом в Запорізькій області після обстрілу "Градами" повідомили про влучання в приватний будинок та школу. Поранення отримали троє цивільних та водій швидкої

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