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Росіяни обстріляли будинки у Чернігівській області: є загиблий, дитина отримала поранення

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 квітня, російські військові завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а підліток отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Чернігівської області.

"Сьогодні окупаційні війська вкотре здійснили обстріли прикордоння Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Пораненого 14-річного підлітка поліцейські евакуювали та передали медикам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 29 квітня близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл. Поліцейські встановили, що росіяни поцілили по приватним будинкам, коли люди ще спали. Один мирний громадянин загинув у власному ліжку. У сусідньому будинку підліток зазнав поранення руки.

Наразі слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції збирають доказову базу воєнних злочинів росіян. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські війська знову обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей. За останній час було зафіксовано 11 ворожих атак з авіації, гелікоптерів і не тільки.

У суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

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