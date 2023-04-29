Росіяни обстріляли будинки у Чернігівській області: є загиблий, дитина отримала поранення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Чернігівської області.

Зазначається, що 29 квітня близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл. Поліцейські встановили, що росіяни поцілили по приватним будинкам, коли люди ще спали. Один мирний громадянин загинув у власному ліжку. У сусідньому будинку підліток зазнав поранення руки.

"Сьогодні окупаційні війська вкотре здійснили обстріли прикордоння Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Пораненого 14-річного підлітка поліцейські евакуювали та передали медикам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська знову обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей. За останній час було зафіксовано 11 ворожих атак з авіації, гелікоптерів і не тільки.

У суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

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