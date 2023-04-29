З авіації та гелікоптерів. РФ атакувала прикордоння Чернігівської та Сумської області

Російські війська знову обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської області. За останній час було зафіксовано 11 ворожих атак з авіації, гелікоптерів і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"З 21:00 28 квітня до 08:00 29 квітня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області ще 11 разів. Застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ракети з гелікоптера", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 28 квітня військові РФ також атакували прикордонні території Сумської області, було зафіксовано 60 "прильотів".

Додамо, до цього російські війська 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Загалом зафіксовано понад 130 "прильотів".

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