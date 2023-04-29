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Россияне обстреляли дома в Черниговской области: есть погибший, ребенок получил ранение

Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 29 апреля, российские военные нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, а подросток получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Черниговской области.

"Сегодня оккупационные войска в очередной раз совершили обстрелы приграничья Черниговской области. В результате вражеской атаки по Семеновской общине погиб 63-летний местный житель. Раненого 14-летнего подростка полицейские эвакуировали и передали медикам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 апреля около 4 утра в полицию поступило сообщение о мощном обстреле одного из пограничных сел. Полицейские установили, что россияне попали в частные дома, когда люди еще спали. Один мирный гражданин погиб в своей постели. В соседнем доме подросток получил ранение руки.

Следователи Новгород-Северского райотдела полиции собирают доказательную базу военных преступлений россиян. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что российские войска снова обстреливали приграничье Черниговской и Сумской областей. За последнее время было зафиксировано 11 вражеских атак из авиации, вертолетов и не только.

В субботу, 29 апреля, российские войска обстреляли Херсонскую область с РСЗО. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

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