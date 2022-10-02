Росіяни обстріляли більше 15 населених пунктів, а ЗСУ відбили низку атак, - Генштаб

Протягом доби Росія завдала удару по більше ніж 15 населених пунктах України. Наші герої тим часом відбили низку ворожих атак.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Росія зосередила зусилля на спробі повної окупації Донецької області й утриманні інших тимчасово окупованих територій.
"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - пише Генштаб.
Лише за поточну добу росіяни завдали чотири ракетних удари, три авіаційні удари, а також здійснили більше 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах України.
"Від ворожих ударів постраждало понад п’ятнадцять населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв", - додає пресслужба.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках російські військові обстрілювали з танків, мінометів й ствольної артилерії:
Успіхи ЗСУ відбились на рівні морально-психологічного стану ворога, що призводить до численних випадків здачі в полон або ж залишення своїх позицій.
"Перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ", - пише пресслужба.
Негативно на ворога впливає й затримка, а також зниження обіцяних виплат за участь у війні проти України.
Успіхи ЗСУ:
"Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили п’ять командних пунктів, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад п’ятнадцять інших важливих об’єктів окупантів", - відзначає Генштаб.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України, Росія втратила більше 60 тисяч військовослужбовців. Лише за минулу добу наші герої знищили ще 500 російських окупантів.
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