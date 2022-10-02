Россияне обстреляли более 15 населенных пунктов, а ВСУ отразили ряд атак, - Генштаб

В течение суток Россия нанесла удар по более чем 15 населенным пунктам Украины. Наши герои тем временем отразили ряд вражеских атак.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Россия сосредоточила усилия на попытке полной оккупации Донецкой области и содержании других временно оккупированных территорий.
"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - пишет Генштаб.
Только за текущие сутки россияне нанесли четыре ракетных удара, три авиационных удара, а также совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам Украины.
"От вражеских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев", - добавляет пресс-служба.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях российские военные обстреливали из танков, минометов и ствольной артиллерии:
Успехи ВСУ отразились на уровне морально-психологического состояния врага, что приводит к многочисленным случаям сдачи в плен или оставлению своих позиций.
"Перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября, в районе населенного пункта Счастья была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2 армейского корпуса" , – пишет пресс-служба.
Негативно влияет на врага и задержка, а также снижение обещанных выплат за участие в войне против Украины.
Успехи ВСУ:
"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили пять командных пунктов, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более пятнадцати других важных объектов оккупантов", - отмечает Генштаб.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла более 60 тысяч военнослужащих. Только за минувшие сутки наши герои уничтожили еще 500 российских оккупантов.
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