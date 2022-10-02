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Россияне обстреляли более 15 населенных пунктов, а ВСУ отразили ряд атак, - Генштаб

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток Россия нанесла удар по более чем 15 населенным пунктам Украины. Наши герои тем временем отразили ряд вражеских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Россия сосредоточила усилия на попытке полной оккупации Донецкой области и содержании других временно оккупированных территорий.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - пишет Генштаб.

Только за текущие сутки россияне нанесли четыре ракетных удара, три авиационных удара, а также совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам Украины.

"От вражеских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев", - добавляет пресс-служба.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях российские военные обстреливали из танков, минометов и ствольной артиллерии:

  • на Северском направлении обстрелы в районах населенных пунктов Хреновка и Бучки Черниговской области и Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумской области;
  • на Слобожанском направлении обстрелы в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище;
  • на Краматорском направлении обстреляны Белогоровка и Верхнекаменское;
  • на Бахмутском направлении обстреляны Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Одрадовка, Зайцево, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;
  • на Авдеевском направлении обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Водяное, Опросное, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Железнодорожное и Гуляйполе;
  • на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более семидесяти вылетов БПЛА.

Успехи ВСУ отразились на уровне морально-психологического состояния врага, что приводит к многочисленным случаям сдачи в плен или оставлению своих позиций.

"Перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября, в районе населенного пункта Счастья была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2 армейского корпуса" , – пишет пресс-служба.

Негативно влияет на врага и задержка, а также снижение обещанных выплат за участие в войне против Украины.

Успехи ВСУ:

  • было подтверждено поражение личного состава и военной техники первого октября. Речь идет об уничтожении склада с боеприпасами в районе Таврического Херсонской области и уничтожении семи танков, а также десяти единиц автомобильной техники в Запорожской области. Утраты живой силы врага уточняются;
  • наши герои отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка;
  • авиация Сил обороны нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также двух зенитных комплексов. Были сбиты 8 иранских дронов.

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили пять командных пунктов, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более пятнадцати других важных объектов оккупантов", - отмечает Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла более 60 тысяч военнослужащих. Только за минувшие сутки наши герои уничтожили еще 500 российских оккупантов.

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