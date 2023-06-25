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Росіяни знову обстріляли Херсонську область: є поранений

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Берислав, Неділя 25 червня 2023 20:23
Росіяни знову обстріляли Херсонську область: є поранений Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські війскові знову обстріляли території Херсонської області. В результаті ворожої атаки поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Бериславської РВА Володимира Літвінова.

"Під вогнем опинилось с.Бургунка Тягинської територіальної громади. Армія РФ завдала удару з артилерії по житловим будинкам селища", - повідомив глава РВА.

Він повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено:

  • будівлі,
  • та господарські споруди мешканців.

Крім того, один чоловік отримав порання, його, за словами Літвінова, у важкому стані доставили до лікарні.

Обстріл Херсона та області

Окупанти постійно обстрілюють визволені населені пункти Херсонської області. Причому обстріл житлових будинків є тактикою окупантів, але не випадковістю. Наприклад, буквально нещодавно загарбники обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, також було пошкоджено будівлю медичного закладу.

Бериславський район є одним із тих, що росіяни обстрілюють майже щодня.

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