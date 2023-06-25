Окупанти втретє обстріляли Херсонську область, є постраждалі

Російські окупаційні війська втретє за день обстріляли Херсонську область. В результаті постраждали ще троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram .

Так, війська РФ знову обстріляли Антонівку. В результаті обстрілів поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надана необхідна допомога.

Також окупанти обстріляли Бургунку, в результаті чого з тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка.

Крім того, під ворожий обстріл попала й вагітна жінка. Зараз медики надають їй допомогу, щоб запобігти передчасним пологам.

"Сьогодні росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, люди не постраждали", - повідомили в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення обласного центру Херсонської області нашими воїнами, російські окупанти щодня завдають ударів по деокупованих територіях регіону.

Внаслідок обстрілу житлового кварталу в Херсоні загинув цивільний. Також відомо про жінку, яка опинилась під завалами.

Протягом минулої доби, 24 червня, окупанти 59 разів вдарили по області, випустивши загалом 253 снаряди з артилерії, мінометів, "Градів" та авіації. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області. Відомо про двох постраждалих цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.