ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Бериславський район: пошкоджено будинки

Новость на русском →
Україна, Середа 30 листопада 2022 22:01
Росіяни обстріляли Бериславський район: пошкоджено будинки Фото: Росіяни обстріляли Бериславський район (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 30 листопада, росіяни обстріляли Бериславський район у Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бериславської РВА Володимира Літвінова.

"Російська армія не припиняє завдавати ударів по населеним пунктам Бериславського району", - йдеться у повідомленні.

Літвінов пояснив, що протягом доби під ворожим вогнем окупантів опинилися Бериславська, Нововоронцовська, Тягинська та Новоолександрівська територіальні громади. Серед них м. Берислав, смт Нововоронцовка, с.Тягинка, Новоолександрівка та с. Гаврилівка.

"Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження приватних будинків, та вибито вікна вибуховою хвилею. Інформація щодо постраждалих місцевих жителів відсутня", - додав очільник РВА.

Нагадаємо, що за добу російські окупанти 30 разів обстріляли Херсонську область та зокрема, Херсон. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що регулярні обстріли Херсона та інших населених пунктів правобережної частини області є помстою загарбників за те, що вони програли у цій битві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію