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Россияне обстреляли Бериславский район: повреждены дома

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Украина, Среда 30 ноября 2022 22:01
Россияне обстреляли Бериславский район: повреждены дома Фото: Россияне обстреляли Бериславский район (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду 30 ноября россияне обстреляли Бериславский район в Херсонской области. В результате атаки пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Бериславской РВА Владимира Литвинова.

"Российская армия не прекращает наносить удары по населенным пунктам Бериславского района", - говорится в сообщении.

Литвинов пояснил, что в течение суток под вражеским огнем кафиров оказались Бериславская, Нововоронцовская, Тягинская и Новоалександровская территориальные общины. Среди них г. Берислав, пгт Нововоронцовка, с.Тягинка, Новоалександровка и с. Гавриловка.

"В результате вражеских обстрелов есть повреждения частных домов, и выбиты окна взрывной волной. Информация о пострадавших местных жителях отсутствует", - добавил глава РВА.

Напомним, что за сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли Херсонскую область и, в частности, Херсон. Один человек погиб, двое получили ранения.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что регулярные обстрелы Херсона и других населенных пунктов правобережной части области являются местью захватчиков за то, что они проиграли в этой битве.

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